РИАМО - 18 авг. Следующая неделя в Подмосковье и Москве будет гораздо теплее, чем минувшая, в середине недели воздух может прогреться до 29 градусов, во второй половине недели ожидаются дожди, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В целом предстоящая неделя будет гораздо теплее, чем неделя уходящая. Особенно москвичей и гостей столицы порадуют первые три дня. В понедельник и вторник регион будет находиться под влиянием антициклона. В эти дни переменная облачность без осадков. В ночь на понедельник - 11-16, и днем - 20-25 (градусов – ред.). В ночь на вторник - 12-17, днем - 24-29», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 21 августа над Московским регионом будет находиться атмосферный фронт. Он принесет в этот день короткие дожди в вечерние часы. Несмотря на это, дневная температура составит от 24 до 29 градусов.

Холодный атмосферный фронт пройдет по территории Москвы и Подмосковья 22 августа, он принесет кратковременные ливневые дожди. В ночь на 22 августа ожидается 14-19 градусов, днем - 22-27.

В ночь на 23 августа будет от 11 до 16 градусов, днем - 20-25. В выходные возможны небольшие дожди, температура днем составит 19-24 градуса.