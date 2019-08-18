РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Сотрудники детсада № 17 Подольска сдали около 60 килограммов макулатуры в помощь тяжелобольной девочке, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Нашей подопечной девочке из Подольска Алисе с тяжелым диагнозом (острый миелоидный лейкоз) нужна постоянная поддержка: ежемесячная сдача анализов, поездки в Москву на проверку в онкоцентр и многое другое. На все это уходит много средств. Многие неравнодушные люди присоединились к бессрочной акции «Крышки для Алисы» по сбору пластиковых крышек и картона», - говорится в сообщении.

Сотрудники, дети и родители детского сада № 17 активно подключились к акции. Они сдали в пункт приема 57 килограммов макулатуры и 30 килограммов крышек

Волонтеры движения «Милосердие Подольск» благодарят участников акции за помощь и просят всех неравнодушных присоединиться к помощи тяжелобольному ребенку.