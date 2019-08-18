РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В кабинет «Справка в один шаг» детской поликлиники Люберец № 1 можно записаться через электронную регистратуру, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной политики администрации Люберец.

В детской поликлинике № 1 ГБУЗ МО «МОЦОМД» с 2015 года работает кабинет «Справка в один шаг» в кабинете № 104.

«Запись в кабинет доступна в электронной регистратуре единой медицинской информационно-аналитической системе и при личном посещении поликлиники», - говорится в сообщении.

Кабинет расположен на первом этаже поликлиники, чтобы обеспечить доступность населению. Время работы с 08:00 до 20:00 ежедневно, в нем работают два врача и медицинская сестра. Кабинет оснащен ростомером, весами, компьютером, принтером.