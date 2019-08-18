РИАМО - 18 авг. Движение транспорта сильно затруднено на участке шоссе Энтузиастов из-за ДТП с туристическим автобусом, в котором пострадали 29 человек, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».
Проезд затруднен от 3-й Владимирской улицы до Главной аллеи в сторону центра Москвы, а также на повороте с шоссе на Главную аллею. Согласно данным сервиса, скорость машин на участке не превышает 2 километров в час.
Автобус с туристами из Китая попал в аварию на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов. Он врезался в мачту городского освещения. 19 человек доставили в больницы. Всего пострадали 29 человек.
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