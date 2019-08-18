РИАМО – 18 авг. В интернете опубликовали видео, на котором запечатлен момент ДТП с автобусом на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, ролик разместил РЕН ТВ.

В аварию попал автобус с туристами из Китая.

«В распоряжении РЕН ТВ появилось видео с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент аварии в Москве. Напомним, что на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы автобус врезался в столб», — говорится в сообщении.

В ролике видно, как автобус неожиданно съезжает со своей полосы и врезается в столб.

В результате аварии пострадали 29 человек, 19 из них доставили в городские больницы.

Видео аварии с автобусом на шоссе Энтузиастов в Москве>>