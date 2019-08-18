РИАМО - 18 авг. На Севастопольском проспекте в Москве автомобиль ГИБДД столкнулся с легковушкой, в результате происшествия один сотрудник ГИБДД погиб, второй получил травмы, причины ДТП устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Около 11 утра <…> на Севастопольском проспекте произошло столкновение служебного автомобиля ГИБДД с другим транспортным средством. В результате ДТП двое полицейских получили телесные повреждения. Один из сотрудников от полученных травм впоследствии скончался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины ДТП. Проводится проверка.