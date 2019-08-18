РИАМО - 18 авг. В результате аварии с участием автобуса на шоссе Энтузиастов в Москве пострадали 29 человек, 19 из них доставлены в городские больницы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте», - сказал собеседник агентства.

Сейчас проводятся лечебно-диагностические мероприятия. Помощь пострадавшим оказывают в полном объеме, их жизни ничего не угрожает. Представитель пресс-службы сообщил, что на место ДТП в течение 5-8 минут приехали две бригады центра экстренной медицинской помощи, а также 15 бригад скорой медицинской помощи.

Автобус с туристами из Китая попал в аварию на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов. По данным СМИ, он врезался в мачту городского освещения.

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