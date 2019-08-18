РИАМО - 18 авг. В детском саду №10 открыли вторую в Солнечногорске дополнительную группу раннего младенческого возраста, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Группу смогут посещать малыши от года до полутора лет. Она рассчитана на 15 детей. Ранней социализации в коллективе помогают опытные педагоги.

«Групповую комнату оборудовали новой мебелью под рост детей: стульями, столами, ходунками с сенсорными элементами для развития моторики и манежами. В спальне установили изготовленные на заказ ясельные кроватки с регулируемыми бортиками», — говорится в сообщении.

В начале августа 2019 года была открыта первая дополнительная группа раннего младенческого возраста для детей от года до полутора лет в детском саду №55. Всего в 2019 году планируется открыть четыре младенческие группы в детских садах городского округа Солнечногорск.

Группы для младенцев открывают в соответствии с майскими указами президента о создании дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.