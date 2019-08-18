РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Председатели советов домов Подольска смогут принять участие в обходе квартир и консультации по уплате налогов в мобильном формате, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«Администрация города планирует привлекать жителей к обходу квартир для выявления и проведения разъяснительной работы среди лиц, сдающих квартиры в аренду и не уплачивающих налоги. Утверждена дорожная карта для проведения работы по разъяснению председателям советов домов о существующем порядке исчисления и уплаты налогов в принципиально новом мобильном формате, а также проведения совместного обхода проживающих в многоквартирных домах», - говорится в сообщении.

Планируется ежемесячно размещать информацию на стендах, проводить обходы жителей и разъяснять необходимость и возможность регистрации и оплаты налогов. О проведенной работе управляющие компании будут направлять информацию в администрацию округа.