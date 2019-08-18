РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Молодежь из подмосковных Люберец в «Гонке героев» на патриотическом форуме «Наследники Победы» преодолела более 30 препятствий, муниципалитет был представлен на форуме двумя взводами и командой юнармейцев, сообщается в Instagram-аккаунте управления по работе с молодежью администрации городского округа.

Делегация Люберец приняла активное участие в программе московского областного патриотического форума «Наследники Победы», в рамках которого состоялась «Гонка героев».

«Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет преодолела свыше 30 препятствий: колючая проволока из ежей, крутые подъемы и спуски, «Паутина в лесу», наклонные заборы, переправа через реку, подъем груза, трамплин-вышка и многое другое, на дистанции до 15 километров. Юнармейцы Люберец приняли активное участие в интеллектуальной игре», - говорится в сообщении.

Молодежь Люберец на форуме была представлена двумя взводами и командой юнармейцев - 50 участников.

Московский областной патриотический форум «Наследники Победы» проходит на курорте «Сорочаны» в Дмитровском городском округе. «Гонку героев» на форуме проводят каждый год.