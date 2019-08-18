РИАМО - 18 авг. К концу 2019 года на севере Москвы благоустроят около 90 гектаров парка Дружбы, речь идет о части парка, расположенной вблизи Речного вокзала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он (парк - ред.) сделан концептуально как единое пространство, даже центральная аллея проходит насквозь. И ту часть, 90 гектаров, уже в этом году полностью восстановим, сделаем красивой, создадим новые пространства для занятия спортом, отдыха и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в этом году будет благоустроена часть парка, которая расположена на другой стороне Ленинградского шоссе.

В 2020 году начнутся масштабные работы по благоустройству парка на территории Речного вокзала, где через Химкинское водохранилище протянется канатная дорога, которая соединит сразу несколько районов города.