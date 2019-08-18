РИАМО - 18 авг. Межведомственная комиссия завершила приемку школ подмосковной Электростали к новому учебному году, все общеобразовательные организации готовы к 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В ходе работы по подготовке образовательных организаций к началу учебного года особое внимание уделялось вопросам обеспечения санитарных норм и правил, норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, организации работы по охране труда, оснащению классов, дошкольных групп, пищеблоков, благоустройству территорий», — говорится в сообщении.

Замечаний и нарушений в ходе проверок выявлено не было, все образовательные учреждения готовы принять школьников и воспитанников.