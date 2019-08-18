РИАМО - 18 авг. В подмосковной Кашире проходит акция «Добрая покупка к 1 сентября», в ходе которой помогут тем, кто в силу различных обстоятельств не может финансово обеспечить подготовку ребенка к школе, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Вот уже третий год эту добрую и необходимую во всех отношениях акцию организовывает каширский центр «Семья» при содействии Общественной палаты и администрации городского округа Кашира», — говорится в сообщении.

Главная цель этой акции – помочь, прежде всего, тем, кто в силу разных жизненных обстоятельств не может финансово обеспечить затраты на сбор ребенка в школу. Принять участие в акции может любой желающий.

Из принадлежностей пользуются популярностью тетради, карандаши, ручки, есть большая необходимость в портфелях.

Сотрудники управления образования и образовательных учреждений приняли самое активное участие в этой акции.