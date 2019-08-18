РИАМО - 18 авг. Возле временно закрытых станций Сокольнической линии метро разместили более 600 указателей, на станциях появилось более тысячи информационных плакатов, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

С 18 по 24 августа включительно для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничения нужны, чтобы закончить проходку юго-западного участка строящейся Большой кольцевой линии метро.

«Ходят бесплатные автобусы КМ, размещено более 600 стоячих указателей, на станциях более тысячи плакатов. Открыты мобильные кассы, и дежурят несколько сотен сотрудников метрополитена», - добавил Латыпов.

Он добавил, что строительство БКЛ улучшит транспортную доступность районов города.

«Здесь значительно сократится время в пути. Например, со станции «Университет» до станции «Калужская» сейчас ехать около 30 минут, после открытия время в пути займет около 10-12 минут», - добавил Латыпов.

Проект строительства Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).