Автобус с туристами попал в ДТП на юго-востоке Москвы.
Авария произошла на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов.
В ДТП пострадали 15 граждан Китая, на место проишествия прибыли медики.
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Автобус с туристами попал в ДТП на юго-востоке Москвы.
Авария произошла на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов.
В ДТП пострадали 15 граждан Китая, на место проишествия прибыли медики.
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