РИАМО - 18 авг. В Можайском городском округе неизвестный угнал кроссовер Mazda CX-5 у жителя Одинцовского округа, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Преступление было совершено в период с 23:00 16 августа по 06:30 17 августа в деревне Сытино Можайского городского округа. В полицию обратился владелец машины, житель поселка Горки-10 Одинцовского городского округа 1961 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба — 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступника разыскивают полицейские.