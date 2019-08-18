РИАМО - 18 авг. В Подольске продолжается благоустройство детских садов, стартовали работы по ремонту асфальтового покрытия в детсаду №16 «Ладушки», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Работы будут выполнены на сумму более 2 миллионов рублей. Работы завершатся до начала учебного года», — говорится в сообщении.

В рамках подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года асфальтирование территорий проводится в 13 детских садах на сумму более 19 миллионов рублей. В 11 учреждениях работы уже завершены.