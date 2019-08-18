РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В роддоме подмосковного Подольска женщина родила двойню раньше срока с помощью кесарева сечения, новорожденных поместили под наблюдение, родители посещали малышей в реанимации и имели возможность с ними пообщаться, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском роддоме двойня появилась на свет раньше срока. На сроке 36 недель путем КС (кесарева сечения - ред.) появились на свет двое малышей . Пока детки находились под наблюдением, мама жила вместе с папой в семейной палате и набиралась сил», - говорится в сообщении.

В течение дня родители посещали малышей в реанимации и имели возможность с ними пообщаться.