РИАМО - 18 авг. В университете «Дубна» завершилась летняя школа «Физика, математика, информатика», впервые для старшеклассников была организована виртуальная экскурсия в лабораторию физики высоких энергий, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«За 12 дней работы школы старшеклассники из разных регионов России освоили огромный учебный материал. Старшеклассники проводили свои эксперименты, работали над проектами. В программе школы было четыре инженерных практикума», — говорится в сообщении.

Впервые в школе для старшеклассников была организована виртуальная экскурсия в лабораторию физики высоких энергий. В ходе экскурсии из университета в режиме реального времени можно было наблюдать за работой в зале сборки магнитов для ускорителя НИКА.