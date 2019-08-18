РАИМО – 18 авг. Туристический автобус попал в ДТП на востоке Москвы, пострадали граждане Китая - не менее 15 человек, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

Авария случилась на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов. На место прибыли медики.

«Информированный источник уточнил агентству, что на шоссе Энтузиастов у дома 60 туристический автобус врезался в мачту городского освещения, пострадали 15 человек - граждане КНР», — говорится в сообщении.

Другой источник рассказал изданию, что за помощью обращались 29 человек, однако никто не был госпитализирован. У всех ушибы и ссадины.