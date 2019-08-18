РИАМО - 18 авг. Проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» завершили на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро, строительство участка от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» планируют завершить в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С помощью тоннелепроходческого комплекса «Дарья» завершилась проходка второго тоннеля между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии. Машина прошла под Киевским направлением железной дороги, рекой Очаковкой и станцией «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии метро, преодолев 1470 метров», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проходку правого перегонного тоннеля на этом участке завершили 8 августа. Тогда проходку выполнил тоннелепроходческий комплекс «Евгения». Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, тоннелепроходческие комплексы «Дарья» и «Евгения» завершили работу в специальной камере.

«Такая технология применена с целью предотвращения выноса обводненного грунта в открытый котлован в связи с близким расположением конструкций действующего метрополитена, а также со сложными гидрогеологическими условиями. После монтажа последнего кольца тоннельной обделки будут произведены разборка железобетонных конструкций камеры и демонтаж щита», — уточнил Газизуллин.

Тоннель между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» станет частью юго-западного отрезка Большой кольцевой линии «Аминьевское шоссе» — «Проспект Вернадского», общая протяженность которого составит 4,6 километра. Строительство этого участка планируют завершить в 2021 году.

Участок от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» улучшит транспортное сообщение в районах Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживает около 330 тысяч человек. Этот отрезок также снизит нагрузку на Сокольническую и Солнцевскую ветки метро и автомобильные дороги, которые находятся рядом, включая проспект Вернадского, Мичуринский проспект, улицу Лобачевского, Аминьевское шоссе.

Проект строительства Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).