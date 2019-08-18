РИАМО - 18 авг. В Наро-Фоминске продолжают строительство детского сада на 220 мест, объект готов более чем наполовину, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В микрорайоне Восточный города Наро-Фоминск продолжается строительство детского сада на улице Брянская за счет средств областного и местного бюджетов. На настоящий момент ведутся работы по кирпичной кладке наружных стен третьего этажа и фронтона, бетонирование плиты перекрытия третьего этажа», — говорится в сообщении.

Закончены монтаж монолитных козырьков входных групп, прокладка труб отопления по подвалу. Сейчас на объекте оштукатуривают стены и перегородки. Начаты работы по благоустройству территории.

Общая готовность объекта – 51%. В детский сад смогут ходить 220 детей, в том числе ясельного возраста.

«В новом микрорайоне это первое образовательное учреждение. Проект детского сада современный, нестандартный. По окончании строительных работ этот детский сад станет одним из самых красивых дошкольных учреждений в Наро-Фоминском городском округе», — заключается в сообщении.