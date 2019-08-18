РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В подмосковном Подольске завершили работы по устройству парковки на восемь машин на Бородинском бульваре, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«Асфальтирование парковки в Подольске. За домом № 15 по улице Бородинский бульвар завершена работа по устройству парковки с асфальтовым покрытием на восемь мест», - говорится в сообщении.

Также в округе отремонтировали асфальтовое покрытие тротуаров и провели ямочный ремонт проездов у домов №№ 2, 12, 15 по улице Бородинский бульвар, у домов №№ 16 и 16а по улице Давыдова и у дома № 11 по Электромонтажному проезду.