РИАМО - 18 авг. Накануне в Московском регионе прошли сильные дожди, выпало около трети месячной нормы осадков, в воскресенье выпадет еще 2-5 миллиметра осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Активный циклон 17 августа обрушил на центральные области Европейской России сильные дожди.

«Прошли сильные дожди и в Московском регионе. Среди лидеров по количеству выпавших осадков Железнодорожный (Балашиха – ред.), там выпало 23 миллиметра небесной влаги, Кашира (24 миллиметра) и Воскресенск (29 миллиметров). Такие значения составляют около трети нормы августа», — говорится в сообщении.

В Москве наиболее сильные дожди прошли на юге города. На метеостанции «Бутово» выпало 18 миллиметров осадков. На ВДНХ – 6,1 миллиметра осадков.

В воскресенье также ожидаются дожди, но количество осадков не превысит 2-5 миллиметров.