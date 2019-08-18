РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В микрорайоне Климовск Подольска ликвидировали возгорание в одной из квартир многоквартирного дома до прибытия пожарных подразделений, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В Подольске 18 августа в 00:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Молодежная, дом 7. Ликвидация пожара произошла до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Всего на место происшествия прибыли четыре единицы техники и 15 человек.