РИАМО - 18 авг. В Одинцовском парке прошли соревнования «Первый старт» для маленьких спортсменов и «Одинцовский горный спринт» для любителей катания на лыжероллерах, поболеть за спортсменов пришли более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проведен «Одинцовский горный спринт» по лыжероллерам и «Первый старт» для маленьких посетителей парка на велобегах, самокатах, велосипедах и роликах», — говорится в сообщении.

В соревнованиях поучаствовали более 300 человек, на них пришли также более 200 болельщиков.