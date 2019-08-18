РИАМО - 18 авг. Два человека сильно избили мужчину на северо-западе Москвы, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Преступление было совершено днем 16 августа на Пятницком шоссе.

«Приехавшие на вызов полицейские обнаружили мужчину 25-30 лет. Пострадавшего госпитализировали, у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга», — сказал собеседник агентства.

Меньше часа спустя были задержаны два человека, которых изобличили в преступлении. Известно, что один из них 1980, другой 1986 года рождения. Во время конфликта они избили мужчину руками и ногами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».