РИАМО - 18 авг. Аэропорт «Шереметьево» намерен закупить новые табло для строящегося терминала С, в контракт войдут услуги по поставке и монтажу, а также все расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и иные издержки, сообщается на портале госзакупок.

Первую очередь нового терминала С в «Шереметьеве» должны ввести в эксплуатацию уже в 2019 году. Он будет рассчитан на 20 миллионов пассажиров. К 2022 году у «Шереметьева» появится терминал С2.

«Начальная (максимальная) цена договора на поставку и работы по монтажу LED табло в терминале С составляет сумму выделенного бюджета в размере 491,36 миллиона с учетом НДС 20%», - говорится в сообщении

При этом отмечается, что новые LED-табло, которые необходимы для визуального информирования пассажиров о расписании рейсов, не должны отличаться от тех, что уже установлены в терминале. Подрядчик должен будет поставить высококачественное отказоустойчивое оборудование, смонтировать его, а также обеспечить его поддержку и гарантийное обслуживание.

Согласно документации, поставить оборудование нужно будет не позднее восьми недель с момента заключения договора. При этом срок выполнения работ не должен превышать восьми недель с момента уведомления со стороны АО «МАШ» о готовности строительной площадки, но не позднее 31 января 2019 года.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 10:30 26 августа 2019 года. Подведение итогов торгов запланировано на 2 сентября.