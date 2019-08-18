РИАМО - 18 авг. На севере Москвы мужчина с ножом напал на своего приятеля и несколько раз его ударил, пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«Преступление было совершено 17 августа в 02:15 в Молжаниновском районе на улице 3-я Сестрорецкая. Мужчина 1990 года рождения после совместного распития спиртных напитков в ссоре ножом нанес проникающие колото-резаные ранения своему знакомому», — сказал собеседник агентства.

Пострадавший скончался в больнице спустя два часа после нападения. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания.