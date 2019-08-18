РИАМО - 18 авг. В Балашихе неизвестный угнал автомобиль Mitsubishi Pajero, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Преступление было совершено в период с 16:30 16 августа по 13:30 17 августа. В полицию обратился владелец машины, житель Балашихи 1968 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Автомобиль угнали от дома 15/1 на улице Некрасовка. Сумма ущерба — 1,22 миллиона рублей. Преступника разыскивают полицейские.