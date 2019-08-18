РИАМО - 18 авг. Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева, располагающийся в Пушкине, планирует закупить новые народные музыкальные инструменты, начальная (максимальная) цена договора составила порядка 5,3 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.

«Срок окончания подачи заявок — 02 сентября 2019 года. Рассмотрение заявок — 03 сентября 2019 года. Проведение открытого аукциона — 6 сентября на электронной площадке: www.rts-tender.ru», - говорится в документации.

Победителю торгов нужно будет поставить студенческие, ученические и концертные балалайки разных типов — альт, бас, контрабас, прима и секунда (всего 28 штук). Кроме того, в закупку войдут трехструнные домры альт, бас и малые, а также четырехструнные домры прима (26 инструментов). Все они также будут разделены на ученические, студенческие и концертные.

Ключевым требованием к закупке является то, что инструменты не должны быть изготовлены ранее 2019 года.