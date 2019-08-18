РИАМО - 18 авг. На востоке Москвы ночью в воскресенье загорелась квартира в многоэтажке на проспекте Союзном, пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:39. Возгорание случилось в доме 20, корпусе 4 на проспекте Союзном. Горела квартира на четвертом этаже 12-этажного здания. Огонь охватил площадь 25 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и соседней квартиры были спасены два человека. С выше расположенных этажей на улицу выведены пять человек. Одному человеку потребовалась помощь медиков», — говорится в сообщении.

В 02:06 пожар локализовали, в 02:12 — полностью потушили.