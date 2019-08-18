РИАМО - 18 авг. В воскресенье в Москве и Подмосковье местами пройдет кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит 23 градуса, ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20-22, по области 18-23 градуса», - говорится в сообщении.
Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.
В Московском регионе погода носит неблагоприятный для метеочувствительных людей характер: сохраняются влажно-прохладные условия, которые в летний период часто провоцируют обострения и ухудшение самочувствия при заболеваниях суставов, хронических обструктивных болезнях органов дыхания.
Синоптики советуют для исключения опасности обострения заболевания, появления болевых симптомов, приступов бронхоспазма использовать лекарства, прописанные врачом.
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