В столичном каскадном парке Братеево проходит, пожалуй, самое зрелищное событие выходных – V Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Пиротехники со всего мира приехали в Москву, чтобы побороться за звание лучшего.

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И хотя кульминационная часть – пиротехническое и световое шоу – начинается только с наступлением темноты, организаторы сделали все, чтобы гости фестиваля весело провели время в ожидании. В дневной программе – спортивные, творческие активности, квесты и выступления музыкальных исполнителей.

Территорию Братеевского каскадного парка столицы украсили арт-объектами, созданными молодыми архитекторами по проекту архбюро Wowhaus.

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Талисманом V Международного фестиваля фейерверков «Ростех» стал герой русских сказок Змей Горыныч, пятиметровая скульптура которого с самого утра извергала искры и пламя на гостей Братеевского парка.

Непогода, конечно, внесла некоторые коррективы в планы гостей фестиваля, в том числе пользовательницы lesyabrooke.

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А пользователь skill1983 жизнерадостно заверяет, что семья Дождевиковых к просмотру фейерверков готова и просит принести попкорн.

Но терпение самых стойких было вознаграждено красочным зрелищем тысяч разноцветных залпов, озаривших ночное небо. В каждый из двух конкурсных дней зрители увидят по четыре пиротехнических шоу.

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«Почти Париж», – восторгается пользователь stepwolff.

А komlevphoto активно предлагает всем огоньку.

Для тех, кто боялся непогоды или не хотел смотреть фейерверки в толпе, организаторы предусмотрели возможность наблюдать пиротехническое шоу с борта теплохода. А кому-то повезло увидеть, как распускаются огненные цветы фестиваля, прямо с собственного балкона.

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Или, как пользовательнице moraru_mihaela, в окне личного автомобиля.

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Юбилейный фестиваль совпал с Годом театра в России, и организаторы решили посвятить его именно этому древнему виду искусства. Поэтому световое шоу и каждое пиротехничское выступление проходит под музыкальное сопровождение из произведений известных отечественных композиторов, созданных для театральных постановок: оперы, балета, оперетты или мюзикла.

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V Международный фестиваль фейерверков «Ростех» проходит при поддержке московского комитета по туризму и завершится 18 августа.