РИАМО - 17 авг. В новой Москве мужчина выстрелил из пневматического пистолета в голову ранее незнакомой женщине, которая гуляла с маленьким ребенком и сделала ему замечание, подозреваемого в покушении на убийство задержали, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 16 августа мужчина, находясь в подъезде жилого дома на территории новой Москвы, совершил выстрел из пневматического пистолета в голову ранее незнакомой женщине 1983 года рождения.

Установлено, что женщина гуляла с ребенком в коляске, и сделала замечание подозреваемому, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступал в конфликт с другими жильцами дома. После чего мужчина проследовал за женщиной с коляской в подъезд, где совершил выстрел.

«Потерпевшая госпитализирована в городскую больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь», - уточняется в материале.

В настоящее время подозреваемый 1977 года рождения задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.