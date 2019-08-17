РИАМО - 17 авг. Порядка 40 кубометров мусора вывезли с территории Веретьевского пляжа в Солнечногорске после проведенного субботника, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Субботник в рамках проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» провели по многочисленным обращениям жителей. Среди участников – члены местного отделения партии, активисты и сторонники, присоединились к уборке зоны отдыха и сами жители.

«Участие в уборке Веретьевского пляжа приняли порядка 200 человек, самому младшему – четыре года. Всем желающим на месте выдавался инвентарь. Активисты убрали территорию зоны отдыха по многочисленным обращениям жителей. Акваторию водоема почистили водолазы», - говорится в сообщении.

Депутат совета депутатов городского округа Солнечногорск фракции «Единая Россия» Наталья Никитина отметила, что только благодаря активной гражданской позиции жители и власти округа смогут сделать его еще чище.

После проведенной уборки всех желающих накормили кашей из полевой кухни.