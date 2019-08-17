РИАМО - 17 авг. Сотрудники ГИБДД помогли доставить полуторогодовалого ребенка, у которого начались судороги и проблемы с дыханием, до больницы, а затем организовали проезд медиков к санитарному вертолету, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В городском округе Жуковский к сотрудникам ОГИБДД, несшим службу на площади Громова, обратился мужчина, который сообщил им, что в его автомашине находится полуторогодовалый ребенок, у которого начались судороги и проблемы с дыханием», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы незамедлительно приняли решение о сопровождении автомашины и помогли доставить ребенка в приемный покой местной городской клинической больницы.

Чуть позже в ОМВД России по городскому округу Жуковский поступила информация о том, что ребенка необходимо отправить в Химкинскую областную клиническую больницу на вертолете санитарной авиации. Автоинспекторы осуществили беспрепятственный проезд автомашины скорой помощи к вертолету.