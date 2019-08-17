РИАМО - 17 авг. На подмосковном полигоне «Алабино» прошел финал конкурса «Танковый биатлон» в рамках V Армейских международных игр, победу в нем одержала российская команда, губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сборную с победой.

Финал игр также посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Красная армия» - всегда впереди. Молодцы, ребята, мы вами гордимся. Стабильность - признак мастерства, каждый год побеждаем», - сказал Воробьев.

За все время проведения соревнований россияне ни разу не теряли пальму первенства. Впервые в истории на вторую строчку поднялись танкисты из Белоруссии. Третье и четвертое места заняли команды из Казахстана и Азербайджана соответственно.

На площадке №1 музейного комплекса парка «Патриот» Воробьев показал сыновьям образцы военной техники, в том числе танк Т-34, вертолет МИ-8, БМД-4, а также рассказал о роли Советского Союза во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.

Всего на территории музейного комплекса представлено свыше 300 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий.

Армейские международные игры 2019 года стартовали 3 августа на территории десяти государств мира. В них принимали участие 223 команды из 39 стран: России, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Монголии, Судана и других.