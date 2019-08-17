РИАМО - 17 авг. В субботу парк Горького празднует свой день рождения, а на ВДНХ проводят фестивали плова и «Ритм моего города», мероприятия посетили уже свыше 100 тысяч гостей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для посетителей парка Горького были подготовлены необычные угощения, праздничный концерт и множество других развлечений. Основные мероприятия проходят на площади перед фонтаном и на Пушкинской набережной.

«Среди участников праздничного концерта, который стартовал в субботу в 12:00, звезды российской эстрады. Угощения для гостей парка готовят шеф-повара лучших московских ресторанов. Так, посетители могут отведать ханский кебаб с лавашом и острым перцем, паэлью с большими креветками и бургер с мраморной говядиной и колбасками чоризо», - говорится в сообщении.

А еще в эту субботу в зоне отдыха открылся скейт-парк. Его создатели отказались от классического набора фигур, имитирующих городскую среду, и последовали примеру одного из берлинских скейт-парков, он полностью выполнен из бетона.

Фестиваль плова прошел в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Посетители познакомились с секретами приготовления одного из самых популярных блюд среднеазиатской национальной кухни.

«Узнать необычные рецепты плова и попробовать разные его виды гости могли на мастер-классах. Шеф-повара учили готовить плов с грибами, сладкий плов «Пилав» с курицей, самаркандский плов, а также узбекский и иранский варианты блюда. Кулинары рассказали, как правильно обжарить мясо, когда добавлять рис и что такое зира», - добавляется в материале.

На Центральной аллее ВДНХ завершается вторая неделя молодежного фестиваля «Ритм моего города». Для поклонников уличного искусства в эту субботу проходят спортивные шоу, мастер-классы, настольные игры, концерты и диджей-сеты.

На специально оборудованной для паркура площадке можно увидеть зрелищные турниры и показательные выступления опытных трейсеров. Кроме того, всех желающих приглашают посоревноваться в скорости и в ловкости в любительском конкурсе.

В зоне воркаута атлеты определяют лучших в таких дисциплинах, как фристайл и троеборье. Приглашенные спортсмены выступают под музыку модных диджеев. Кроме того, москвичей и гостей столицы ждут на мастер-классах по стритболу — уличной версии баскетбола. Соревнования по этому виду спорта пройдут 18 августа.

Все выходные на площадке «Шатер» детей учат забивать мяч в малое баскетбольное кольцо. Здесь также проходят турниры по настольному хоккею и кикеру — настольному футболу. В них могут принять участие все гости фестиваля.

На площадке «Шатер-2» организуют соревнования по панна-футболу. В этой разновидности игры спортсмены сходятся один на один и пытаются провести мяч между ног соперника. Победитель остается на поле и выступает против следующего участника состязаний.