РИАМО - 17 авг. В доме правительства Московской области зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков вручил дипломы выпускникам кафедры государственных (муниципальных) и корпоративных закупок Московского государственного областного университета, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

Выпускники прошли подготовку по направлению «Менеджмент. Управление государственными закупками».

«Заместитель председателя правительства Московской области Александр Анатольевич Чупраков поздравил студентов с успешным окончанием обучения и присвоением квалификации «Магистр», пожелав достижения поставленных целей и успешного применения полученных знаний для совершенствования закупочной деятельности Московской области», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области и заведующий кафедрой государственных (муниципальных) и корпоративных закупок МГОУ Максим Фатин поблагодарил выпускников за упорство и труд, которые необходимы для успешного развития в карьере.

Кафедра государственных (муниципальных) и корпоративных закупок на протяжении трех лет обучает ведущих специалистов в сфере закупок для организаций Московской области.