РИАМО - 17 авг. Новый способ борьбы с курением предложили в министерстве здравоохранения России – штрафовать сотрудников, которые отлучаются на перекуры в течение рабочего дня, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В программе («Укрепление здоровья работающих» - ред.) предлагается определить, насколько нужно снижать зарплаты курящим работникам, исходя из количества перекуров. Кроме того, в ведомстве предложили размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физической нагрузки», - говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается запретить курить на территориях предприятий, здания оборудовать детекторами дыма. Также работодателям советуют внести помощь по отказу сотрудника от курения в пакет добровольного медицинского страхования.

Среди предложений также есть финансирование лечения зависимости курильщика и медикаментозной терапии.

В министерстве отметили, что в борьбе сданной вредной привычкой на предприятиях и в офисах помогают конкурсы и другие соревнования, которые проводятся между сотрудниками.

В рекомендациях программы «Укрепление здоровья работающих» отмечено, что в офисе следует поставить холодильник, кулер с водой, чайник и посуду, а работающим в разъездах советуют выдавать талоны на питание в кафе и столовых.

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