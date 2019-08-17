РИАМО - 17 авг. На территории нефтемаслозавода на северо-востоке Москвы в ближайшие четыре года будет сформирован новый деловой квартал, проект реализуют за счет инвестора, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Нефтемаслозавод располагается на территории производственной зоны «Северянин» площадью 210 гектаров.

«В настоящее время прорабатывается концепция развития территории нефтемаслозавода, расположенного на пересечении Ярославского железнодорожного направления и Московского центрального кольца. Мы не планируем строить здесь жилье, но здесь будут размещены офисы и деловые комплексы», - сказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что проект планируется реализовать за счет инвестора в течение ближайших четырех лет. Градостроительный потенциал территории позволит сформировать здесь район с комплексной инфраструктурой.

«Сегодня эта площадка пустует и фактически выключена из жизни города. Нам важно создать здесь полноценный район с зонами отдыха и рабочими местами», - добавил Хуснуллин.