РИАМО - 17 авг. ГУ МЧС России по Московской области продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра, грозы и дождя на территории региона до утра 18 августа, жителям напомнили правила поведения в непогоду, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 09:00 18 августа по Московской области ожидаются гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют для избежания поражения молнией соблюдать следующие правила: по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы топить печку, следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.

На открытой местности не следует прятаться под высокими деревьями (особенно одинокими), при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, в лесу нужно укрыться среди низкорослой растительности;

Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде, находиться на возвышенности, плавать на лодке.

При сильном ветре и дожде не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

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