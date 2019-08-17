РИАМО - 17 авг. Мужчина похитил деньги из кассы салона связи в Электростали, но из-за сопротивления, оказанного сотрудниками, бросил добычу и скрылся, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 16 августа в 10:10 в дежурную часть УМВД обратилась девушка с сообщением о том, что на один из магазинов сотовой связи совершено разбойное нападение.

«Выездом на место установлено, что в 09:45 в помещение магазина сотовой связи вошел неизвестный, угрожая сотрудникам, самостоятельно забрал из кассы 4,8 тысячи рублей. После чего грабитель попытался выйти из офиса салона связи, но дверь заблокировал один из сотрудников, который сказал неизвестному, что откроет дверь, только когда он бросит деньги», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что злоумышленник бросил похищенное и скрылся.

По словам собеседника агентства, за совершенное преступление полицейские задержали мужчину 1992 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.