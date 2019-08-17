РИАМО - 17 авг. Сотрудники поисково-спасательной станции «Строгино» в Строгинской пойме заметили мужчину с рюкзаком, терявшего силы при плавании, его доставили на станцию, от дальнейшей медпомощи пострадавший отказался, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Спасатели подошли на спасательном судне к месту и вытащили с поверхности воды на борт мужчину 1986 года рождения. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили на станцию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший отказался от медицинской помощи.

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