РИАМО - 18 авг. Движение транспорта на ряде улиц перекроют в центре Москвы в воскресенье в первой половине дня в связи с проведением полумарафона «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса города.

На всех участках будет действовать полное перекрытие.

«Участок 1: улица Лужники, период: 18 августа с 06:30 до 13:00, участок 2: Лужнецкая набережная с 07:30 до 13:00, участок 3: Фрунзенская набережная, период: с 07:00 до 12:30, участок 4: Пречистенская набережная с 07:30 по 11:40», — говорится в сообщении.

Также будут недоступны участки Кремлевской набережной с 07:40 до 11:40, Москворецкой улицы и Большого Москворецкого моста с 07:30 до 11:30, улицы Балчуг с 07:30 до 11:10, Раушской набережной с 07:50 до 11:20, Космодамианской и Шлюзовой набережной с 07:50 до 11:00, Софийской набережной и Фалалеевского переулка с 07:50 до 11:45, а также Болотной набережной и площади Васильевский спуск в период с 07:50 до 12:00.

Полумарафон «Лужники» считается вторым по количеству участников забегом в России. Протяженность дистанции составит 21,1 километра. Помимо спортивной части, на масштабном мероприятии будет праздник с фудкортом, музыкой и развлечениями.

Участники полумарафона пробегут в один круг по набережным Москвы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской.