РИАМО – 18 авг. VI Жуковский открытый парафестиваль пройдет в воскресенье на двух площадках – стадионе «Метеор» и аэродроме «Сарма», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Парафестиваль уже стал традиционным для Жуковского. Участие в нем принимают не только жители горокруга, но и люди с ограниченными возможностями со всего Подмосковья.

«Участники будут соревноваться в заездах на инвалидных колясках и хендбайках – велосипедах с ручным приводом, к которым присоединяется коляска. Программой соревнований предусмотрены заезды на хендбайках на дистанцию 100, 500, 3000 метров», – говорится в сообщении.

Заезды будут проходить на стадионе «Метеор». Регистрация начнется в 11:00, а соревнования стартуют в 12:30. Позже фестиваль переместится на аэродром «Сарма», где в 16:00 состоится акция «Небо для всех!», в рамках которой ребята с ограничениями по здоровью смогут полетать на парапланах, дельтапланах и воздушных шарах.

Более подробную информацию о программе мероприятия можно найти на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

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