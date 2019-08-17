РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В медучреждения подмосковного Подольска с начала текущего года пришли работать шесть терапевтов, лор-врач и невролог, однако требуются еще четыре терапевта, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации горокруга Ирина Симчук.

«Городской округ Подольск заинтересован в том, чтобы привлекать и удерживать медицинские кадры. В начале 2019 года администрация совместно с министерством здравоохранения региона разработала дорожную карту по привлечению врачей. Согласно карте, планировалось привлечь 10 терапевтов и педиатров и двух врачей-специалистов узкой направленности. В итоге медучреждения Подольска приняли шесть участковых врачей, невролога, который пришел в Климовскую городскую центральную больницу №1 и лор-врача, который начал работать в детской поликлинике №3», - сказала Симчук.

По ее словам, ежегодно по муниципальной программе социальной защиты предусматриваются финансовые средства для оказания мер социальной поддержки медицинским работникам. За первое полугодие 2019 года восемь молодых специалистов, врачей и средних медицинских работников, получили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей при устройстве на работу в подольские учреждения здравоохранения.

«В настоящее время более 30 сотрудников, врачи наиболее востребованных специальностей и фельдшеры скорой медицинской помощи, получают компенсацию в размере 15 тысяч рублей за коммерческий наем жилого помещения, средства заложены муниципальной программой», - добавила Симчук.

Она отметила, что 57 специалистов - студентов высших медицинских вузов - получают стипендию от городского округа Подольск в размере 3 тысяч рублей ежемесячно. Это студенты, которым выданы целевые направления, они заключили договора с медицинскими учреждениями в Подольске и потом вернутся туда работать. Если они не вернутся, то должны будут компенсировать затраты. Эти меры социальной поддержки помогут привлечь новые молодые кадры.

В 2019 году глава города выделил семь служебных квартир врачам и работникам среднего медицинского звена, чтобы их привлечь и удержать. В том числе терапевтам, педиатрам, ревматологу и медицинским сестрам. В среднем по Подольску зарплата педиатров составляет 70-80 тысяч рублей.