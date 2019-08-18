РИАМО - 18 авг. Девять станций Сокольнической линии столичного метро закрыли из-за строительства Большой кольцевой линии, ограничения будут действовать по 24 августа, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет», — говорится в сообщении.

Указанные станции возобновят работу 25 августа. Ограничения нужны, чтобы закончить проходку юго-западного участка строящейся Большой кольцевой линии метро.

В районе закрытых станций метро будут работать бесплатные компенсационные автобусы. Пассажирам также советуют по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями подземки, а также наземным транспортом.

Около закрытых станций, а также возле станций «Парк Культуры», «Спортивная» и «Университет» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам построить маршрут. Информацию о закрытии станций и вариантах проезда также можно будет узнать из плакатов и аудиосообщений.

Часть нового кольца метро пройдет под станцией «Проспект Вернадского». По строительным нормам в этом случае при проведении работ необходимо временно прекратить движение поездов по существующей ветке. На участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского».

Проект строительства Большой кольцевой линии — основной в программе развития метро Москвы. Всего на БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция.