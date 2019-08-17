РИАМО – 17 авг. Полицейские задержали жителя Тверской области в лесу в городском округе Истра, при себе у мужчины нашли 2 килограмма гашиша, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от одного из СНТ в городском округе Истра задержан 31-летний житель Тверской области, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения.

«Правонарушитель пояснил, что сделал заказ в интернет-магазине, после чего ему на мобильный телефон пришла подробная инструкция о местонахождении «закладки» с наркотиками. Прибыв на своей автомашине по указанному адресу, злоумышленник забрал «закладку» с наркотическим средством», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что по результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой 2 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Истринским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Петрова.